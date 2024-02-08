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8 февраля, 19:27

Парламент Грузии утвердил новый состав кабмина во главе с премьером Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Обложка © ТАСС / EPA

Ираклий Кобахидзе. Обложка © ТАСС / EPA

Грузинский парламент большинством голосов поддержал постановление о доверии правительству во главе с новым премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Заседание транслировалось на сайте законодательного органа.

Голоса за отдали 84 депутата, против — 10. Для выражения доверия было необходимо набрать 76 голосов из 150. Теперь кандидатуру премьера в течение двух дней должен одобрить президент Грузии. Затем в течение ещё двух дней новоиспечённый глава правительства назначает министров. Предполагается, что в новом кабмине будет лишь одно новое лицо — кандидат на пост министра обороны Ираклий Чиковани.

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Напомним, 29 января Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке с поста премьер-министра Грузии. 41-летний политик занимал эту должность с 2021 года, а ранее был министром обороны страны. 45-летний Кобахидзе в 2016–2019 годах являлся председателем Парламента Грузии, а с 11 декабря 2020-го возглавляет парламентское большинство.

Никита Никонов
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