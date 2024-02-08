Парламент Грузии утвердил новый состав кабмина во главе с премьером Кобахидзе

Голоса за отдали 84 депутата, против — 10. Для выражения доверия было необходимо набрать 76 голосов из 150. Теперь кандидатуру премьера в течение двух дней должен одобрить президент Грузии. Затем в течение ещё двух дней новоиспечённый глава правительства назначает министров. Предполагается, что в новом кабмине будет лишь одно новое лицо — кандидат на пост министра обороны Ираклий Чиковани.