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1 февраля, 10:58

Экс-премьер Грузии Гарибашвили избран председателем партии "Грузинская мечта"

Ираклий Гарибашвили. Обложка © ТАСС / Инна Кукуджанова

Ираклий Гарибашвили. Обложка © ТАСС / Инна Кукуджанова

Бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили назначили на пост председателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия". Об этом сообщили на внеочередном съезде партии.

"Господин Ираклий Гарибашвили утверждён на посту председателя [партии] единогласно", — заявил бывший глава партии Ираклий Кобахидзе.

Кроме того, во время съезда было принято решение выдвинуть Ираклия Кобахидзе в качестве кандидата на пост премьер-министра Грузии. Гарибашвили заявил, что у его коллеги есть "полная легитимация и мандат" для назначения в кандидаты.

Партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" была основана в 2012 году бизнесменом Бидзиной Иванишвили. Основой для объединения стало политическое движение "Грузинская мечта", созданное в декабре 2011 года как платформа для политической деятельности предпринимателя.

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Напомним, 29 января Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке с поста премьер-министра Грузии. 41-летний политик занимал эту должность с 2021 года, а ранее был министром обороны страны. Ираклию Кобахидзе, который может возглавить правительство, 45 лет. В 2016-2019 годах он являлся председателем парламента Грузии, а с 11 декабря 2020-го возглавляет парламентское большинство.

Ян Поланин
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