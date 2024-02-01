Экс-премьер Грузии Гарибашвили избран председателем партии "Грузинская мечта"

Бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили назначили на пост председателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия". Об этом сообщили на внеочередном съезде партии.

"Господин Ираклий Гарибашвили утверждён на посту председателя [партии] единогласно", — заявил бывший глава партии Ираклий Кобахидзе.

Кроме того, во время съезда было принято решение выдвинуть Ираклия Кобахидзе в качестве кандидата на пост премьер-министра Грузии. Гарибашвили заявил, что у его коллеги есть "полная легитимация и мандат" для назначения в кандидаты.

Партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" была основана в 2012 году бизнесменом Бидзиной Иванишвили. Основой для объединения стало политическое движение "Грузинская мечта", созданное в декабре 2011 года как платформа для политической деятельности предпринимателя.