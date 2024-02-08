Необходима экспертиза: Юрист усомнился в законности штрафа из-за выцветшего флага РФ на фургоне

Адвокат Андрей Алёшкин согласен оказать поддержку столичному экспедитору в намерении обжаловать штраф, вынесенный за выцветший триколор на автомобиле. Как он объяснил в беседе с телеграм-каналом SHOT, без соответствующей экспертизы решение о штрафе можно считать незаконным.

Водитель Андрей рассказал, что на самом деле на его машине изображён российский флаг, просто выцветший. Видео © SHOT

По словам юриста, нельзя было сразу выносить судебное решение о виновности водителя. В первую очередь нужно было провести экспертизу, которая бы точно смогла определить, что конкретно изображено на двери фургона: флаг РФ или экстремистской организации. Без наличия подобной экспертизы судебное решение можно считать незаконным.

"Флаг выцвел. Во-первых, солнце, во-вторых, мойки. Мне вменяли, что флаг какой-то террористической организации. Красный цвет выцвел, и меня тормознули", — объяснил водитель Андрей.

Напомним, московского водителя оштрафовали из-за флага на машине. Возмущённые жители столицы увидели в нём эмблему террористического легиона "Свобода России"*. Сам же мужчина называет себя патриотом и уверяет, что красная полоса российского триколора попросту выцвела на солнце.