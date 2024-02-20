Всемирный день социальной справедливости, День леденцовых петушков, День Луки: праздники и приметы 20 февраля Сегодня, 20 февраля 2024 года, в России нет официальных праздников. Можно отметить один международный, касающийся темы справедливости, а также один неформальный, посвящённый популярным сладостям. Ещё сегодня есть два "дня рождения" — космической станции и мультфильма. 19 февраля, 21:01 20 февраля отмечается Всемирный день социальной справедливости. Обложка © Shutterstock

Всемирный день социальной справедливости

20 февраля в России и других странах отмечается праздник под названием Всемирный день социальной справедливости. Несколько фактов о нём. Это международный официальный праздник, отмечается с 2009 года.

Провозглашён был в 2007 году на 57-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Каждый год приходится на фиксированную дату — 20 февраля.

Цель — обращать внимание на проблему общественной справедливости по всему миру.

Социальная справедливость — это сложное понятие, которое складывается из множества элементов. Это ситуация в обществе, когда каждый его член имеет равные возможности для реализации своих способностей, удовлетворения жизненных потребностей; когда вознаграждение для разных социальных слоёв соразмерно, определяется по делам, поступкам. В то же время сейчас, например, 80% мирового населения не имеет доступа к адекватной социальной защите. Особенно уязвимы женщины.

Вопрос о социальной справедливости поднимается на международном уровне давно. Первая подобная встреча на высшем уровне прошла в 1995 году в Копенгагене (Дания), в ней приняли участие главы 117 государств и правительств. В 2000 году государства – члены ООН провели 24-ю специальную сессию Генеральной Ассамблеи в интересах социального развития. Был сделан главный вывод о том, что задачи экономического роста должны быть подчинены обеспечению человеческого достоинства и повышению качества жизни людей. 10 июня 2008 года Международная организация труда единогласно приняла Декларацию о социальной справедливости в целях справедливой глобализации.

Цель Всемирного дня социальной справедливости — борьба с неравенством по всему миру, разработка мер, которые помогли бы странам преодолевать конфликты, развивать экономику, усиливать социальный прогресс.

День рождения космической станции "Мир"

20 февраля — день рождения космической станции "Мир". Фото © Wikipedia / NASA

20 февраля — особый день для отечественной космонавтики. Он отмечен одним из исторических достижений советских учёных и покорителей космоса. В эту дату в 1986 году на орбиту был выведен первый элемент орбитальной станции "Мир".

Она стала первой в мире, построенной по модульному принципу.

"Мир" прослужил 15 лет — до 2001 года.

На смену ему пришла Международная космическая станция.

Советский, а затем и российский орбитальный комплекс "Мир" стал прорывом для своего времени. Он эксплуатировался на орбите с 20 февраля 1986 года (с момента запуска базового блока) по 23 марта 2001 года. "Мир" стал первым постоянно обитаемым объектом, в отличие от выводимых до этого на орбиту "одноразовых" станций. В течение десяти лет к нему присоединили шесть модулей: "Квант", "Квант-2", "Кристалл", "Спектр", "Природа" и стыковочный отсек.

За 15 лет на станции работало 104 космонавта из 12 стран, из них 35 выходили в открытый космос. Было проведено семь краткосрочных экспедиций с помощью шаттлов "Атлантис" и "Индевор". На станции было выполнено более 23 тысяч научных экспериментов, передано на Землю около 1,7 терабайта информации.

Станцию решили затопить в 2001 году. В числе причин были названы выработка ресурса, происшествия и аварии, дорогое обслуживание. "Мир" был затоплен 23 марта 2001 года в несудоходной части Тихого океана. Несмотря на это, станция осталась не только в истории космонавтики, но и на небе: в честь неё назван один из объектов Главного астероидного пояса — Мирстейшен.

День рождения мультфильма "Том и Джерри"

20 февраля — День рождения мультфильма "Том и Джерри". Фото © Youtube / WB Kids International

На 20 февраля приходится ещё и праздник мультипликации — "день рождения" неразлучной пары персонажей Тома и Джерри. Мультсериал про них впервые был показан на экране 20 февраля 1940 года.

Он был создан мультипликаторами Уильямом Ханной и Джозефом Барберой.

С тех пор снято 175 серий, 16 полнометражных мультфильмов, 7 связанных с ними мультсериалов и один фильм.

Мультфильмы про кота Тома и мышонка Джерри стали одними из самых популярных в мире. Сюжет большинства серий сосредоточен на безуспешных попытках Тома поймать Джерри, а также на последствиях этих действий.

Оба персонажа за более чем 80-летнюю историю пережили не одно преображение. И у кота, и у мышонка сменились клички — изначально их звали Джаспер и Джинкс соответственно. Изначально мультсериал создавался голливудской студией MGM — с 1940 года до её закрытия в 1958 году. Затем сериал ещё несколько раз сменял владельца, пока права на него не получила компания Warner Bros.

Благодаря тому, что диалогов в мультсериале почти нет, он легко переводился на другие языки. В СССР его начали показывать ещё в 1970-х, но настоящую популярность он обрёл в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Его и сейчас периодически транслируют по телевидению, а образы кота и мышонка по-прежнему хорошо узнаваемы по всему миру.

День леденцовых петушков

20 февраля — День леденцовых петушков. Фото © Shutterstock

20 февраля в России отмечается праздник со вкусом детства — День леденцовых петушков. Известно о нём немного. Это российский неформальный праздник.

Отмечается ежегодно 20 февраля, по календарю не сдвигается.

Упоминается на просторах Интернета с 2004 года.

Кто предложил отмечать в России День леденцовых петушков и почему именно 20 февраля, уже не ясно. Очевидно, такая идея возникла около 20 лет назад: именно на двухтысячные приходятся первые упоминания этого доброго праздника.

Конфеты из жжёного сахара начали готовить очень давно — примерно в XV веке. Они были известны в разных странах — от Японии до Англии. Изготавливались и на Руси, но были недешёвым лакомством: сахар был в то время дорог. Такие конфеты особую популярность приобрели во времена СССР. Были распространены специальные металлические формы, в которых можно было делать эти сладости в виде различных животных, в том числе и петушков.

И сейчас Интернет пестрит рецептами приготовления карамели на палочке из растопленного сахара. Метод прост и не требует особого кулинарного мастерства.

День памяти преподобного Луки Елладского

20 февраля Русская православная церковь чтит память преподобного Луки Елладского — греческого монаха, который жил в X веке. Ещё в юном возрасте он ушёл из семьи в монастырь, а после многолетней службы решил вести аскетическую жизнь. Он поселился на склонах Геликона, и вскоре вокруг него образовалась монашеская община, был построен монастырь. По преданиям, сила молитвы Луки была столь велика, что, обращаясь к Богу, он поднимался над землёй. Также Лука обладал даром исцеления. К святому нескончаемым потоком шли люди. Лука скончался в своей келье, над которой затем построили церковь.

Приметы 20 февраля

День Луки (Могущница)

На Руси в эту дату отмечали День Луки, который считался поминальным. Было принято посещать кладбища, молиться за умерших родственников. В народе было ещё два названия этого праздника: Спасовы коренья и Могущница (так называли траву лапчатку). Связаны они с традицией в эту дату готовить лекарства из различных трав.

День Луки считался неподходящим для свадеб и веселья. Запрещалось мести пол в доме к порогу, так как всё богатство можно вымести. Считалось, что любые дела с деньгами в эту дату принесут неприятности.

Погодные приметы 20 февраля

Ясное небо — к потеплению.

Алый закат — к холодному лету.

Наступила оттепель — к жаркому лету.

Месяц на небе вниз рогами — к пасмурным дням.

Луна покраснела — к сильному ветру.

Именины 20 февраля

20 февраля может отмечать именины российский актёр Алексей Чадов. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Сегодня, 20 февраля, именины могут отмечать: Александр;

Алексей;

Лука;

Пётр.

Авторы Вадим Андреев