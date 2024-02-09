В Испании пойман торговец людьми, скрывавшийся от полиции 15 лет

Сотрудники Национальной полиции Испании взяли под арест одного из самых разыскиваемых преступников в Европе, который занимался торговлей людьми. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительных органов королевства.

"Агенты Национальной полиции… задержали в городе Дельтебре (Таррагона. — Прим. Life.ru) одного из самых разыскиваемых беглецов в Европе, которого власти Румынии разыскивают как исполнителя преступлений, связанных с торговлей людьми, торговлей несовершеннолетними и двумя преступлениями против личности", — подтверждает пресс-служба правоохранителей.

Ордер на арест мужчины выдала Румыния. В 2009 году его включили в список самых разыскиваемых преступников Европы. На протяжении 15 лет беглец прятался в Дельтебре, на северо-востоке Испании, где жил под чужим именем и занимался консультированием по недвижимости.

Преступника уже передали румынским властям. Его могут лишить свободы на срок до 10 лет.