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8 февраля, 21:13

В Испании пойман торговец людьми, скрывавшийся от полиции 15 лет

В Испании задержан один из самых разыскиваемых в Европе преступников

Сотрудники Национальной полиции Испании взяли под арест одного из самых разыскиваемых преступников в Европе, который занимался торговлей людьми. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительных органов королевства.

"Агенты Национальной полиции… задержали в городе Дельтебре (Таррагона. — Прим. Life.ru) одного из самых разыскиваемых беглецов в Европе, которого власти Румынии разыскивают как исполнителя преступлений, связанных с торговлей людьми, торговлей несовершеннолетними и двумя преступлениями против личности", — подтверждает пресс-служба правоохранителей.

Ордер на арест мужчины выдала Румыния. В 2009 году его включили в список самых разыскиваемых преступников Европы. На протяжении 15 лет беглец прятался в Дельтебре, на северо-востоке Испании, где жил под чужим именем и занимался консультированием по недвижимости.

Преступника уже передали румынским властям. Его могут лишить свободы на срок до 10 лет.

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Арестованного мужчину переплюнул только Сатоси Кирисима, которого в Японии разыскивали за серию терактов, совершённых 50 лет назад. И вряд ли нашли бы, если бы он сам не раскрыл свою личность, умирая в больнице от рака.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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