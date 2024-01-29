Искали 50 лет: Японец с последней стадией рака попал в больницу, признался в терактах и умер
NHK: В японской больнице скончался преступник Кирисима, разыскиваемый 50 лет
В японской больнице умер мужчина, назвавший себя преступником Сатоси Кирисимой, которого разыскивали за совершение серии терактов 50 лет назад. Об этом сообщает телеканал NHK.
Кирисиму японские правоохранители пытались найти на протяжении 50 лет. Мужчина подозревается в причастности к серии терактов, которые были совершены леворадикальной организацией "Вооружённый антияпонский фронт Восточной Азии". Предположительно, он в апреле 1975 года заложил бомбу и устроил взрыв в здании Корейского индустриально-экономического института в центре Токио.
Представитель больницы связался с полицией и заявил, что к ним поступил 70-летний мужчина, который называет себя Сатоси Кирисимой. В учреждение он поступил под другим именем, но позднее признался, что раз уж у него последняя стадия рака, то оставшиеся свои дни он хочет прожить под настоящим именем. Тогда же он поведал подробности взрыва в Корейском индустриально-экономическом институте.
Сейчас правоохранители проверяют его ДНК. По их мнению, вероятность, что мужчина и есть настоящий Кирисима, высока.
У вышеупомянутой леворадикальной организации на счету 12 взрывов, включая теракт в здании Mitsubishi Heavy Industries 30 августа 1974 года. В итоге погибло восемь человек, а 165 получили тяжёлые ранения. Тогда по делу о взрывах арестовали восьмерых человек. Двоих освободили, но сейчас они находятся в международном розыске и срок давности их преступлений не истёк. Срок давности преступлений Сатоси Кирисимы также считается неистёкшим.
А 25 января в американском штате Алабама впервые провели смертную казнь с использованием чистого азота. Смертный приговор уже пытались привести в исполнение с помощью инъекции, но заключённый выжил. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в свою очередь заявил, что эта казнь может быть приравнена к пытке, и выразил соболезнования в связи со смертью преступника.
Unsplash