Бельгийский генерал указал на неспособность ЕС обеспечить Киев оружием

Ещё около пяти лет потребуется Европейскому союзу, чтобы нарастить мощности по производству вооружений для себя и Украины. Таким мнением в беседе с Politico поделился бывший заместитель министра обороны Бельгии, генерал-лейтенант Марк Тис.

Собеседник издания напомнил, что военно-промышленный комплекс (ВПК) Евросоюза находится сейчас в не самом лучшем состоянии. По словам генерала, ещё в 2022 году высшее европейское командование предупреждало о том, что Брюсселю потребуется около пяти-семи лет, чтобы оснастить свою промышленность до уровня, необходимого для надёжного сдерживания.

Экс-замглавы МО Бельгии также отметил, что боеприпасы являются симптомом культурной проблемы внутри Европы, подчеркнув, что европейское сообщество десятилетиями оправдывало недостаточное инвестирование в собственный ВПК, опираясь на защиту со стороны Соединённых Штатов. Сейчас Брюссель, как сообщил генерал, уже предлагает меры для поддержания собственных производственных линий, однако подобные инициативы требуют времени.

"Люди недооценивают время, необходимое для реализации проектов. Промышленная структура Европы недостаточно сильна, чтобы поддержать Украину", — заключил Тис.