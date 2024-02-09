В Китае заправили контейнеровоз Moskva, уладив недопонимание с Fesco
Fesco: Контейнеровоз Moskva заправили в Китае, он продолжил маршрут
В Китае всё же заправили контейнеровоз Moskva группы Fesco, после чего он продолжил свой маршрут. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
"Затруднения с бункеровкой носили временный технический характер и на данный момент специалисты Fesco урегулировали этот вопрос", — сообщили в Fesco.
Там также обратили внимание, что в компании вопросы решаются оперативно, так как существует контакт с партнёрами из КНР и российскими профильными ведомствами.
Напомним, поначалу российскому контейнеровозу Moskva не дали провести бункеровку в порту Китая. По одной из версий, отказ был связан с началом ограничений, связанных с наступающим китайским Новым годом.
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