В Китае заправили контейнеровоз Moskva, уладив недопонимание с Fesco

В Китае всё же заправили контейнеровоз Moskva группы Fesco, после чего он продолжил свой маршрут. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

"Затруднения с бункеровкой носили временный технический характер и на данный момент специалисты Fesco урегулировали этот вопрос", — сообщили в Fesco.

Там также обратили внимание, что в компании вопросы решаются оперативно, так как существует контакт с партнёрами из КНР и российскими профильными ведомствами.