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8 февраля, 22:17

В Китае заправили контейнеровоз Moskva, уладив недопонимание с Fesco

Fesco: Контейнеровоз Moskva заправили в Китае, он продолжил маршрут

В Китае всё же заправили контейнеровоз Moskva группы Fesco, после чего он продолжил свой маршрут. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

"Затруднения с бункеровкой носили временный технический характер и на данный момент специалисты Fesco урегулировали этот вопрос", — сообщили в Fesco.

Там также обратили внимание, что в компании вопросы решаются оперативно, так как существует контакт с партнёрами из КНР и российскими профильными ведомствами.

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Напомним, поначалу российскому контейнеровозу Moskva не дали провести бункеровку в порту Китая. По одной из версий, отказ был связан с началом ограничений, связанных с наступающим китайским Новым годом.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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