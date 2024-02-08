Китай отказал в заправке российскому контейнеровозу Moskva

Российскому контейнеровозу Moskva не дали провести бункеровку в порту Китая. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Fesco, которой принадлежит судно, Андрей Северилов.

"Прямо сейчас у нас судну Moskva, контейнеровозу, отказали в бункеровке в Китае. Мы сейчас решаем текущую проблему", — сообщил он на форуме "Россия 2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса".