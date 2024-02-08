Китай отказал в заправке российскому контейнеровозу Moskva
Российскому контейнеровозу Moskva не дали провести бункеровку в порту Китая. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Fesco, которой принадлежит судно, Андрей Северилов.
"Прямо сейчас у нас судну Moskva, контейнеровозу, отказали в бункеровке в Китае. Мы сейчас решаем текущую проблему", — сообщил он на форуме "Россия 2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса".
Причина произошедшего пока неизвестна. По одной из версий, отказ связан с началом ограничений, связанных с наступающим китайским Новым годом.
А ранее Life.ru сообщал, что главный для импортёров банк Китая остановил все расчёты с Россией. Трансакции были прекращены как с использованием SWIFT, так и с российской СПФС и китайской CIPS. После этого президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в четверг, 8 февраля, провели телефонный разговор. Правда, неизвестно, обсуждали стороны экономическое взаимодействие или нет.
Shutterstock