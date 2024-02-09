Путин объяснил Карлсону, почему Россия отреагировала на ситуацию в Донбассе
Путин: Бездействие России в ситуации с Донбассом было бы преступной беспечностью
Россия не могла закрыть глаза на развязывание Украиной войны в Донбассе в 2014 году. Как объяснил глава государства Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста, иначе это стало бы преступной беспечностью.
"Ну как же нам не проявлять обеспокоенность тем, что происходит? С нашей стороны это было бы преступной беспечностью, вот что это было бы такое. И потом — не могли бросить наших единоверцев и, по сути, часть русского народа под эту военную машину", — сообщил Путин.
В связи с этим он заявил, что политика Америки на Украине к 2022 году достигла опасных для России пределов. Это привело к тому, что политическое руководство США подвело РФ к черте, за которую нельзя было не переступить, чтобы не разрушить страну.
Путин также обозначил цель России — прекратить войну, которую начала Украина в Донбассе. По его словам, всё дошло до этой ситуации, когда Киев решил пренебречь Минскими соглашениями, а также начал подготовку к военным действиям и развязал войну в 2014 году.
Российский лидер объяснил журналисту, что Москва не начинала войну в 2022 году, а, наоборот, попыталась её прекратить.
Впрочем, возможно, победа России не за горами. Ранее военный эксперт рассказал Life.ru, что весна и лето могут стать переломным моментом в ходе специальной военной операции. По его словам, сейчас Украина испытывает снарядный голод, но этот вопрос будет скоро решён. А ожесточение боёв и окончательный триумф России случится в тёплое время года.