Россия не могла закрыть глаза на развязывание Украиной войны в Донбассе в 2014 году. Как объяснил глава государства Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста, иначе это стало бы преступной беспечностью.

"Ну как же нам не проявлять обеспокоенность тем, что происходит? С нашей стороны это было бы преступной беспечностью, вот что это было бы такое. И потом — не могли бросить наших единоверцев и, по сути, часть русского народа под эту военную машину", — сообщил Путин.

В связи с этим он заявил, что политика Америки на Украине к 2022 году достигла опасных для России пределов. Это привело к тому, что политическое руководство США подвело РФ к черте, за которую нельзя было не переступить, чтобы не разрушить страну.

Путин также обозначил цель России — прекратить войну, которую начала Украина в Донбассе. По его словам, всё дошло до этой ситуации, когда Киев решил пренебречь Минскими соглашениями, а также начал подготовку к военным действиям и развязал войну в 2014 году.

Российский лидер объяснил журналисту, что Москва не начинала войну в 2022 году, а, наоборот, попыталась её прекратить.