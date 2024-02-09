Путин обвинил США в поддержке террористов на Кавказе в начале 2000-х
Вашингтон поддерживал сепаратистов и террористов на Северном Кавказе в начале 2000-х годов. Как сообщил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону, Москва неоднократно требовала прекратить такое взаимодействие.
Глава государства рассказал, что неоднократно ставил вопрос о недопустимости поддержки сепаратистов и террористов на Северном Кавказе, однако США продолжали это делать. В частности, речь идёт об информационной, политической, финансовой и военной поддержке.
"Я однажды со своим коллегой, тоже президентом США (Бушем-младшим — Прим.Лайфа), поднял этот вопрос. Он говорит: "Не может быть, у тебя есть доказательства?" Я говорю: да. Я был готов к этой беседе и дал ему эти доказательства. Он посмотрел — и знаете, что сказал? Я прошу прощения, но так было, я процитирую, он сказал: "Ну я им надеру жопу", — рассказал Путин.
В ходе интервью президент Владимир Путин также подчеркнул, что Россия не имеет никаких видов на территории Польши, Латвии или прочих стран континента.
Life.ru / Павел Баранов