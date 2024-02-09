Путин обвинил США в поддержке террористов на Кавказе в начале 2000-х

"Я однажды со своим коллегой, тоже президентом США (Бушем-младшим — Прим.Лайфа), поднял этот вопрос. Он говорит: "Не может быть, у тебя есть доказательства?" Я говорю: да. Я был готов к этой беседе и дал ему эти доказательства. Он посмотрел — и знаете, что сказал? Я прошу прощения, но так было, я процитирую, он сказал: "Ну я им надеру жопу", — рассказал Путин.