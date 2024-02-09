Путин: Мир изменится независимо от того, чем закончатся события на Украине 9 февраля, 02:49 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru/Павел Баранов

Мир всё равно поменяется вне зависимости от того, чем закончатся события на Украине. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью Такеру Карлсону.

«Как я уже сказал, мир всё равно поменяется вне зависимости даже от того, чем закончатся события на Украине. Мир меняется. В самих Штатах эксперты пишут, что постепенно Штаты всё-таки свою позицию меняют в мире, — сами ваши эксперты пишут, я их читаю", — подчеркнул Путин.

Единственный вопрос, по мнению президента, только в том, как это будет происходить: болезненно, быстро или мягко, постепенно. Он также добавил, что для этих процессов нужны люди, которые смотрят вперёд.

Также в интервью Путин констатировал, что к Западу начало приходить понимание невозможности поражения России. Он напомнил, что ещё недавно эти страны "шумели и кричали" о том, что необходимо добиться поражения Москвы в стратегическом плане, а также на поле боя. Однако ситуация изменилась.

Авторы Александра Вишнякова