Руководство Германии своими действиями, связанными с поставками в ФРГ российского газа, доказало свою некомпетентность. Об этом в интервью экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону сообщил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Берлин имеет большое влияние на Варшаву, а также является одним из крупнейших поставщиков оружия для киевского режима, однако именно Украина и Польша не дают Федеративной Республике получать российский газ, так как перекрыли его транзит через свои территории. В то же время немецкие власти ничего не делают, чтобы хоть как-то повлиять на это.

"Что здесь, что в голове у них — одно и то же. Там люди очень некомпетентные", — добавил президент РФ, постучав по столу.

Помимо того, Путин задался вопросом, почему Киев закрыл один из двух маршрутов транзита российского газа, необходимого немецкой экономике, а Германия ничего не предпринимает, чтобы разрешить этот вопрос. Российский лидер предположил, что немцы могли бы просто напомнить украинскому руководству, что Германия является вторым после США спонсором финансовой помощи Киеву, и попросить отвинтить один вентиль.

"Почему немцам не сказать: "...Мы втридорога покупаем сжиженный газ в Европе, это роняет уровень нашей конкурентоспособности, экономики в целом до нуля. Вы хотите, чтобы мы деньги вам давали? Дайте нам нормально существовать, заработать нашей экономике, мы же вам деньги оттуда даём". Нет, не делают этого. Почему? Спросите у них", — заявил Путин.