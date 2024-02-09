Путин раскрыл, кого Запад боится больше, чем Россию

Западные государства боятся сильный Китай больше, чем сильную Россию. Как пояснил глава государства Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, КНР обладает колоссальным потенциалом, а экономика этой страны развивается семимильными шагами.

"Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, потому что в России 150 миллионов человек, а в Китае — полтора миллиарда. И экономика Китая развивается семимильными шагами — пять с лишним процентов в год, было ещё больше. Но этого для Китая достаточно", — подчеркнул Путин.

Путин: Запад боится сильный Китай больше, чем сильную Россию. Видео © tuckercarlson

Упомянул Путин и о "страшилках" про сотрудничество с Китаем, которые довольно часто рассказывают России. При этом Москва понимает, что Пекин не агрессивен и настроен на поиск компромисса. Российский лидер напомнил, что "мы с Китаем соседи, а соседей, так же как и близких родственников, не выбирают".

"Внешнеполитическая философия Китая неагрессивная, внешнеполитическая мысль Китая всегда ищет — ищет компромисс, и мы это видим", — пояснил Путин.