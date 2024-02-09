Путин: Россия добровольно пошла на развал СССР ради сотрудничества с Западом

В 1991 году Россия добровольно пошла на развал Советского Союза, предполагая, что это будет предложением к союзничеству и сотрудничеству с Западом. Такое заявление в беседе с бывшим ведущим Fox News Такером Карлсоном сделал российский лидер Владимир Путин.

Путин рассказывает Карлсону о событиях 1991 года. Видео © Life.ru / tuckercarlson

"Россия добровольно и инициативно пошла даже на развал Советского Союза и исходит из того, что это будет понято так называемым — уже в кавычках — "цивилизованным Западом" как предложение к сотрудничеству и союзничеству", — заявил президент РФ.

По словам политического деятеля, это именно то, чего тогда ожидала Москва от Соединённых Штатов и от Запада в целом, что, как отметил глава государства, важно донести до зарубежной аудитории. Путин подчеркнул, что прежнее руководство нашей страны исходило из того, что СССР больше не существует, а значит и не существует больше идеологических барьеров.