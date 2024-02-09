Путин напомнил Карлсону, что РФ опередила США по созданию гиперзвукового оружия
Россия опередила и США, и другие страны по созданию ударных гиперзвуковых систем. Об этом президент РФ Владимир Путин напомнил в интервью Такеру Карлсону.
"Мы создали гиперзвуковые системы, причём межконтинентальной дальности, и продолжаем их развивать. Мы сейчас опередили по созданию ударных гиперзвуковых систем всех: и Соединённые Штаты, и другие страны – они у нас совершенствуются каждый день", — сказал он.
Также глава государства напомнил, что изначально Россия предлагала "пойти другим путём": просила не расширять НАТО на Восток, однако в итоге получила отказ.
Также в ходе интервью Владимир Путин напомнил, как в 2000 году задал вопрос Биллу Клинтону о вступлении РФ в НАТО. Занимавший тогда пост главы Белого дома Клинтон сначала нашёл эту идею интересной, но затем заявил, что это невозможно.
Life.ru/ Павел Баранов