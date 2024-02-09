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9 февраля, 03:36

Путин напомнил Карлсону, что РФ опередила США по созданию гиперзвукового оружия

Россия опередила и США, и другие страны по созданию ударных гиперзвуковых систем. Об этом президент РФ Владимир Путин напомнил в интервью Такеру Карлсону.

"Мы создали гиперзвуковые системы, причём межконтинентальной дальности, и продолжаем их развивать. Мы сейчас опередили по созданию ударных гиперзвуковых систем всех: и Соединённые Штаты, и другие страны – они у нас совершенствуются каждый день", — сказал он.

Также глава государства напомнил, что изначально Россия предлагала "пойти другим путём": просила не расширять НАТО на Восток, однако в итоге получила отказ.

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Также в ходе интервью Владимир Путин напомнил, как в 2000 году задал вопрос Биллу Клинтону о вступлении РФ в НАТО. Занимавший тогда пост главы Белого дома Клинтон сначала нашёл эту идею интересной, но затем заявил, что это невозможно.

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Life.ru/ Павел Баранов

Александра Вишнякова
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