Путин напомнил Карлсону, что РФ опередила США по созданию гиперзвукового оружия

Россия опередила и США, и другие страны по созданию ударных гиперзвуковых систем. Об этом президент РФ Владимир Путин напомнил в интервью Такеру Карлсону.

"Мы создали гиперзвуковые системы, причём межконтинентальной дальности, и продолжаем их развивать. Мы сейчас опередили по созданию ударных гиперзвуковых систем всех: и Соединённые Штаты, и другие страны – они у нас совершенствуются каждый день", — сказал он.

Также глава государства напомнил, что изначально Россия предлагала "пойти другим путём": просила не расширять НАТО на Восток, однако в итоге получила отказ.