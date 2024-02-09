Путин заявил, что проживающие на западе Украины венгры хотят вернуться на родину

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что ему достоверно известно о желании проживающих на Западной Украине венгров вернуть свои земли, отошедшие Киеву после Великой Отечественной войны, на историческую родину. Такое заявление российский лидер сделал в рамках интервью с экс-ведущим Fox News Такером Карлсоном.

"Мне достоверно известно, что венгры, которые там проживают, конечно, хотят вернуться на свою историческую родину", — заявил глава государства.

Карлсон, в свою очередь, поинтересовался у Путина о том, поднималась ли эта тема для обсуждения во время встреч с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Российский лидер заявил, что таких ситуаций не было.

"Никогда не говорил. Никогда, ни разу. У нас с ним даже на этот счёт не было никаких разговоров", — завил Путин.