Путин уверен, что НАТО может признать контроль России над новыми регионами

Страны Запада могут достойно признать контроль РФ за новыми территориями. Если у появится такое желание, варианты для этого есть, сообщил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте американского журналиста.

На вопрос Карлсона, не было бы ли слишком унизительно для НАТО признать, что Россия теперь контролирует то, что два года назад составляло территорию Украины, Путин ответил, что альянсу нужно подумать, как сделать это достойно.

"Я же сказал: пусть подумают, как сделать это достойно. Варианты есть, но если желание есть", — посоветовал Путин.