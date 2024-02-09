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9 февраля, 05:06

"С руки клюёт у немцев": Путин рассказал о "польской благодарности" Германии

Путин заявил, что Польша закрыла газопровод Ямал – Европа

Польша "с руки клюёт у немцев", однако закрыла важный для Германии газопровод Ямал – Европа. Как заявил в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном президент РФ Владимир Путин, через эту топливную артерию в ФРГ можно поставлять большой поток газа.

Во время интервью российский лидер напомнил, что в Германию можно поставлять голубое топливо через газопровод Ямал – Европа, который был закрыт польскими властями. В то же время глава государства подчеркнул, что Варшава "с руки клюёт у немцев", то есть получает достаточное количество финансовых средств из общеевропейских фондов, основным донором которых является ФРГ.

"Германия кормит Польшу в известной степени. А те взяли и закрыли маршрут на Германию. Зачем? Не понимаю", — заявил Путин.

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Путин уже высказывался по этому поводу в октябре прошлого года. Тогда глава государства заявил, что инициатором закрытия газопровода Ямал – Европа была Польша. А до этого сообщалось, что "Газпрому" запрещено использовать польский участок газопровода Ямал – Европа, принадлежащий компании Europol Gaz, которая попала под ответные санкции России.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Алексей Соловьёв
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