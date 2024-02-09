Польша "с руки клюёт у немцев", однако закрыла важный для Германии газопровод Ямал – Европа. Как заявил в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном президент РФ Владимир Путин, через эту топливную артерию в ФРГ можно поставлять большой поток газа.

Во время интервью российский лидер напомнил, что в Германию можно поставлять голубое топливо через газопровод Ямал – Европа, который был закрыт польскими властями. В то же время глава государства подчеркнул, что Варшава "с руки клюёт у немцев", то есть получает достаточное количество финансовых средств из общеевропейских фондов, основным донором которых является ФРГ.