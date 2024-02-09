Более 80% россиян довольны работой Путина на посту президента

Восемь из десяти опрошенных ответили, что глава государства скорее хорошо работает на своём посту, 8% респондентов не довольны его работой. Вместе с этим 80% россиян сказали, что доверяют Путину, а 11% людей — скорее не доверяют главе государства. В рамках исследования были опрошены 1500 человек в 104 населённых пунктах РФ.