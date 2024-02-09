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9 февраля, 07:21

Более 80% россиян довольны работой Путина на посту президента

ФОМ: 81% жителей России положительно оценивают работу Владимира Путина

Большая часть россиян (81%) довольны работой президента РФ Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение", опубликованные в пятницу, 9 февраля.

Восемь из десяти опрошенных ответили, что глава государства скорее хорошо работает на своём посту, 8% респондентов не довольны его работой. Вместе с этим 80% россиян сказали, что доверяют Путину, а 11% людей — скорее не доверяют главе государства. В рамках исследования были опрошены 1500 человек в 104 населённых пунктах РФ.

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А ранее Life.ru писал, что 64% россиян стали больше гордиться Родиной. В частности, 9% гордятся величием России, 7% — её природой, ресурсами, 5% — сильной армией, ещё 5% — искусством и культурой, по 2% респондентов отметили науку, спорт, образование и космическую сферу.

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Kremlin.ru

Дарья Нарыкова
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