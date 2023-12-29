Песков заявил, что уровень поддержки Путина стал максимально высоким в 2023 году 29 декабря, 10:48 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Большинство россиян всегда поддерживали президента РФ Владимира Путина, поэтому нет ничего удивительного в результатах опроса, которые подтверждают данный тезис. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль относится к итогам исследования общественного мнения.

"Уровень поддержки президента постоянно высокий. И в текущем году он, очевидно, стал максимально высоким за счёт поддержки линии президента, консолидации общества вокруг главы государства. Поэтому, собственно, вот так и относимся (к данным опросов. — Прим. Лайфа). Это не первый опрос, который подтверждает такой высокий [уровень]", — пояснил он.

Напомним, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором участвовали 1,6 тысячи граждан страны, президенту РФ Владимиру Путину, как и прежде, доверяет подавляющее большинство граждан — 79,7%. Также более половины россиян назвали главу государства политиком года.

Авторы Татьяна Миссуми