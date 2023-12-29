Регион

Уведомления отключены

Новости
Новый год
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

В Киеве официально расписались в своём бессилии перед российской ракетой "Бурей" Х-22

ВС Польши приведены в полную боеготовность из-за неопознанного объекта с Украины

Киркорова не станут лишать звания народного артиста после "голой вечеринки"

"Аэрофлот" продлил действие "плоских" тарифов на 2024 год

Главком ВСУ Залужный заявил о взрывах на промышленных и военных объектах Украины

Неопознанный объект залетел в Польшу с территории Украины и исчез с радаров

Предвыборный сайт Путина начал работу

Песков не стал раскрывать детали новогоднего обращения Путина

В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние каникулы

Россиянин подался в ВСУ и был задержан по пути на Украину, ему грозит 20 лет

Песков заявил, что уровень поддержки Путина стал максимально высоким в 2023 году

29 декабря, 10:48
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Большинство россиян всегда поддерживали президента РФ Владимира Путина, поэтому нет ничего удивительного в результатах опроса, которые подтверждают данный тезис. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль относится к итогам исследования общественного мнения.

"Уровень поддержки президента постоянно высокий. И в текущем году он, очевидно, стал максимально высоким за счёт поддержки линии президента, консолидации общества вокруг главы государства. Поэтому, собственно, вот так и относимся (к данным опросов. — Прим. Лайфа). Это не первый опрос, который подтверждает такой высокий [уровень]", — пояснил он.

В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние каникулы
В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние каникулы

Напомним, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором участвовали 1,6 тысячи граждан страны, президенту РФ Владимиру Путину, как и прежде, доверяет подавляющее большинство граждан — 79,7%. Также более половины россиян назвали главу государства политиком года.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!