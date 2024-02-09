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9 февраля, 07:45

Очередная ракета со спутником Минобороны стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель "Союз-2.1в" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы (ВКС) России запустили в космос ракету-носитель "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк в интересах Минобороны. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"В пятницу, 9 февраля, в 10 часов 03 минуты с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчётами космических войск ВКС проведён пуск ракеты-носителя лёгкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", — указано в сообщении.

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А ранее Life.ru писал, что предыдущий запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с военным спутником был произведён 27 декабря 2023 года. Объект отправился на орбиту с космодрома Плесецк в Архангельской области.

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VK / Минобороны России

Дарья Нарыкова
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