Очередная ракета со спутником Минобороны стартовала с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы (ВКС) России запустили в космос ракету-носитель "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк в интересах Минобороны. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"В пятницу, 9 февраля, в 10 часов 03 минуты с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчётами космических войск ВКС проведён пуск ракеты-носителя лёгкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", — указано в сообщении.