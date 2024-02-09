ВСУ ночью атаковали дронами два НПЗ в Краснодарском крае, узнал Life.ru

Украинский беспилотник, уничтоженный минувшей ночью над Ильским нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) в Краснодарском крае, повредил установку первичной переработки сырья. По данным SHOT, в результате инцидента возник пожар на площади в три квадратных метра, топливный резервуар не задет.

Обломки второго дрона уже через несколько минут упали на территории Афипского НПЗ. Возгорания не возникло, пострадавших и повреждений нет.