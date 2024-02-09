Полянский предупредил о возникновении ещё одной "горячей точки" на карте мира

Скоро к горячей точке в секторе Газа может добавиться конфликт на Балканах, предупредил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По словам дипломата, виной тому — политика властей самопровозглашённого Косова в отношении сербского меньшинства.

"К сожалению, к "горячей точке" в Газе, из которой Израиль всеми силами пытается выдавить палестинцев, в ближайшее время рискует добавиться ещё одна — на Балканах, где аналогичным образом, создавая чудовищные "факты на земле", действуют косовские власти в отношении этнических сербов", — сказал он.

Дипломат пояснил, что на глазах у США и Евросоюза, потакающих Приштине, в регионе проводится политика, подобная этнической чистке. Причём "самопровозглашённые защитники универсальных прав человека" пытаются не замечать этого.

Полянский добавил, что Россия призывает других членов Совета Безопасности всемирной организации принять срочные меры для защиты косовских сербов и потребовать от Приштины прекратить гонения на меньшинства, в том числе отменить все дискриминационные меры. Он указал, что единственным методом для достижения мира в регионе является выработка "устойчивого взаимоприемлемого международно-правового решения" на основе резолюции 1244 Совета Безопасности ООН от 10 июня 1999 года.

"Такая развязка должна отвечать интересам Белграда и сербского народа, а также быть одобрена Советом Безопасности ООН", — указал дипломат.