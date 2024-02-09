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9 февраля, 09:41

В Кремле заявили, что ещё не ознакомились с докладом HRW по Мариуполю

Песков: Россия знает, как ВСУ убивали жителей Мариуполя со спины

В Кремле ещё не успели ознакомиться с докладом организации Human Rights Watch о гибели тысяч мирных граждан в Мариуполе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он усомнился в достоверности подобной информации.

"Знаем, что очень много гражданских людей погибло от рук неонацистов, которые пытались оборонять Мариуполь. Они использовали гражданских как живой щит, расстреливали их в спину, это известно доподлинно", — сказал Песков в ходе брифинга.

ФСБ: Пономарёв* в 2022 году на "Азовстали" убеждал "Азов"** не покидать Мариуполь
ФСБ: Пономарёв* в 2022 году на "Азовстали" убеждал "Азов"** не покидать Мариуполь

Напомним, украинская сторона отличилась особой жестокостью по отношению к мирному населению Мариуполя. Например, недавно суд приговорил боевика "Азова"* Рената Алиева, который застрелил жителя Мариуполя и приказал убить ещё четверых, к пожизненному заключению. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

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Александр Юнашев
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