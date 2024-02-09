"Помещался на ладони": Врачи рассказали, как растёт самый маленький ребёнок в России

Санкт-Петербург является лидером по уровню детского здравоохранения в стране, сообщили в ходе выставки-форума "Россия". За последние семь лет показатель детской смертности в городе снизился в два раза. При этом неонатологи Северной столицы помогают малышам с экстремально низкой массой тела, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Одним из таких детей стал Эдгар, который после рождения помещался на ладони. Малыш появился на свет гораздо раньше срока, в пять с половиной месяцев, и весил всего 320 граммов. Однако врачи смогли его выходить.

"Это самый маленький ребёнок в Российской Федерации. Это, конечно, огромное достижение. Огромное счастье. Безусловно, он отстаёт от своих сверстников. И так и должно быть, но он движется, развивается. Это требует колоссальных усилий со стороны родителей, и родители огромные молодцы", — об этом рассказала заместитель главного врача по реаниматологии и анестезиологии Детской городской больницы № 1 Юлия Горелик.

Первую помощь Эдгару оказали в родильном доме в Кронштадте, а на следующий день доставили в детскую больницу на Авангардной. Там работает единственное в своём роде отделение реанимации, где выхаживают младенцев с экстремально низкой массой тела.

"По нему было видно, что он хочет жить, и мы старались ему в этом помочь", — вспоминает анестезиолог-реаниматолог Детской городской больницы № 1 Мария Старкова.

Первые месяцы жизни малыш провёл в кувезе. Родители наблюдали за тем, как сын растёт и набирает вес, только по видео и фото, которые присылали врачи. Случай Эдгара уникальный не только для города, но и в масштабах всей страны. Ещё никогда врачам не удавалось вырастить недоношенного ребёнка с настолько низкой массой тела. Скоро мальчику, чьё имя в переводе с древнеанглийского означает "удачливый воин", исполнится год.