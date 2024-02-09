Минобороны: ВС РФ уничтожили две пусковые установки украинского ЗРК С-300

Оперативно-тактическая авиация Вооружённых сил России (ВС) и артиллерия уничтожили две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны в пятницу, 9 февраля.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, российские войска поразили живую силу и военную технику противника в 118 районах.