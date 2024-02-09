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9 февраля, 12:08

Минобороны: ВС РФ уничтожили две пусковые установки украинского ЗРК С-300

Оперативно-тактическая авиация Вооружённых сил России (ВС) и артиллерия уничтожили две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны в пятницу, 9 февраля.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, российские войска поразили живую силу и военную технику противника в 118 районах.

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А ранее Life.ru писал, что ВС РФ поразили по два пункта управления беспилотниками и склада боеприпасов ВСУ. Кроме того, военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Дарья Нарыкова
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