Виноват самокат: Звезда "Не родись красивой" Уварова оказалась в больнице из-за старой травмы

Звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова упала и повредила ногу из-за головокружения. По данным Mash, актриса потеряла равновесие из-за последствий падения с самоката в октябре 2023 года. В тот день Уварова перелетела через руль и получила сложный оскольчатый перелом правой руки — ей пришлось устанавливать металлические спицы, а также сильно ударилась головой.