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9 февраля, 12:58

Виноват самокат: Звезда "Не родись красивой" Уварова оказалась в больнице из-за старой травмы

Mash: Нелли Уварова упала и повредила ногу из-за головокружения

Нелли Уварова прошлой осенью упала с самоката и последствия "расхлёбывает" до сих пор. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Нелли Уварова прошлой осенью упала с самоката и последствия "расхлёбывает" до сих пор. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова упала и повредила ногу из-за головокружения. По данным Mash, актриса потеряла равновесие из-за последствий падения с самоката в октябре 2023 года. В тот день Уварова перелетела через руль и получила сложный оскольчатый перелом правой руки — ей пришлось устанавливать металлические спицы, а также сильно ударилась головой.

С последствиями травмы — тошнотой и головокружением — Уварова мучается до сих пор.

В Большом театре рабочего сцены придавило декорацией, он в больнице
В Большом театре рабочего сцены придавило декорацией, он в больнице

Ранее Life.ru писал, что Нелли Уваровой вызвали скорую помощь в Российский академический молодёжный театр (РАМТ). Во время репетиции 43-летняя актриса серьёзно повредила ногу. Добраться до травмпункта самостоятельно она не могла, коллеги вызвали скорую. Уварову госпитализировали с подозрением на перелом.

Марина Калегина
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