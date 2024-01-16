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16 января, 09:10

В Большом театре рабочего сцены придавило декорацией, он в больнице

Фото © Сергей Киселёв / Агентство "Москва"

Фото © Сергей Киселёв / Агентство "Москва"

В Большом театре одного из работников сцены придавило декорацией оперы Вагнера "Лоэнгрин". По данным Mash, его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Что именно произошло, сейчас устанавливает внутренняя проверка. Предварительные выводы такие: декорацию на пострадавшего уронил его коллега, причём технику безопасности могли нарушить оба.

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Напомним, что в 2021 году декорация весом в несколько тонн насмерть придавила актёра на сцене во время оперы "Садко" в Большом театре. Погибшим оказался 38-летний актёр миманса (мимический ансамбль) Евгений Кулеш. А ранее Лайф рассказывал, как на артистку Мариинки упали декорации во время спектакля. Пострадавшая получила ушиб головы.

Марина Калегина
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