В Большом театре рабочего сцены придавило декорацией, он в больнице

В Большом театре одного из работников сцены придавило декорацией оперы Вагнера "Лоэнгрин". По данным Mash, его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Что именно произошло, сейчас устанавливает внутренняя проверка. Предварительные выводы такие: декорацию на пострадавшего уронил его коллега, причём технику безопасности могли нарушить оба.