В Большом театре рабочего сцены придавило декорацией, он в больнице
Фото © Сергей Киселёв / Агентство "Москва"
В Большом театре одного из работников сцены придавило декорацией оперы Вагнера "Лоэнгрин". По данным Mash, его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Что именно произошло, сейчас устанавливает внутренняя проверка. Предварительные выводы такие: декорацию на пострадавшего уронил его коллега, причём технику безопасности могли нарушить оба.
Напомним, что в 2021 году декорация весом в несколько тонн насмерть придавила актёра на сцене во время оперы "Садко" в Большом театре. Погибшим оказался 38-летний актёр миманса (мимический ансамбль) Евгений Кулеш. А ранее Лайф рассказывал, как на артистку Мариинки упали декорации во время спектакля. Пострадавшая получила ушиб головы.