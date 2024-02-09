Меховой ворот и берет: Дизайнер раскрыл семь деталей образа, которые прибавляют женщине возраст

Некоторые неудачные детали в одежде способны добавить владелице образа сразу пять-десять лет, предупредил дизайнер Наз Маер. Одним из таких "обидных промахов" может стать берет — якобы популярный у француженок головной убор. На деле, пояснил эксперт, они предпочитают капюшоны. Кроме того, сам по себе берет не является признаком некой богемности или стиля, а лишь придаёт его обладательнице лишние годики.

Как пишет "Вечерняя Москва", другим крайне старомодным элементом являются модели с крупными цветочными принтами, которые из-за своей аляповатости и внушительных размеров отсылают людей к тем самым "бабушкиным" платьям. Однако если подобное платье уже есть в гардеробе, то его можно обыграть надетым сверху свитером.

А некогда популярные мешковатые и бесформенные сумки, предупредил дизайнер, не только накинут обладательнице с десяток лет, но и покажут её несовременной особой. Собеседник издания рекомендует обратить внимание на лаконичные изделия с чёткими геометрическими формами. К примеру, самой удачной в 2024 году признана высокая кожаная сумка-тоут — воплощение делового стиля.

Не всё так просто и с замшевой обувью, продолжил дизайнер. По его словам, она была популярная в нулевых, но не сегодня, причём аргумент вроде "мне в ней удобно" не сработает. В качестве замены Маер предлагает кожаные сапоги или ботильоны на грубой подошве.

Другая ловушка, из-за которой вы выглядите старше, — ажурные кардиганы, от них так и веет стариной. Вообще, они выглядят очень красиво и стильно, но только если не имеют узоров и "косичек". То же касается и жакетов "в гусиную лапку", которые хоть и завещала носить ещё Коко Шанель, но сегодня они добавят их обладательницам возраста. Однако выход есть: можно выбирать жакеты в цвете фуксия, индиго или апельсин и сочетать их с расслабленными синими джинсами и белой рубашкой навыпуск.

Последний элемент, который состарит владелицу, — меховая оторочка на воротнике пальто. По словам дизайнера, она также символизирует безвкусицу. Сейчас в тренде функциональные и лаконичные вещи, в то время как мех на воротнике никак не помогает защититься от холодов.