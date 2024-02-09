Кабмин выделил средства на выплаты для детей, пострадавших от обстрелов ВСУ
Правительство России выделило средства для единовременных выплат на детей, пострадавших от обстрелов со стороны Украины после 18 февраля 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Всего на эти цели из федерального бюджета выделено более 40 миллионов рублей.
Размер выплат единый и составляет 100 тысяч рублей. Они предусмотрены для семей, где воспитываются дети, получившие увечья, ранения или травмы на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, право на получение выплат распространяется на территории регионов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции. Помощь сможет получить один из родителей или сам ребёнок, если на момент выплаты ему уже исполнится 18 лет.
Ранее в Госдуме предложили ввести отпуск для военнослужащих в связи с рождением ребёнка. В соответствии с Трудовым кодексом работникам в случае пополнения в семье полагается отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней. Парламентарии предлагают не только распространить эту практику на военных, но даже удвоить её срок.
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