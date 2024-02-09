Украина вышла ещё из трёх соглашений по линии СНГ

Украина вышла ещё из трёх соглашений, которые действуют в рамках СНГ. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Речь идёт о соглашении по поводу порядка выполнения военных перевозок, а также двух договоров, регламентирующих сотрудничество в медицинской сфере. Кроме того, Киев прекратил участие в совместной программе между государствами – участниками СНГ по борьбе с сахарным диабетом и профилактике у населения йоддефицитных состояний.

Отметим, что власти Украины планомерно разрывают соглашения, которые связывали страну с СНГ, однако основополагающие договоры Содружества — Соглашение о создании СНГ и Алма-Атинская декларация — до сих пор в силе. Вместе с тем в начале этого года Правительство Украины одобрило выход из соглашения стран СНГ о поддержке и льготах для ветеранов Великой Отечественной войны. А до этого Киев объявил о выходе в одностороннем порядке из договора с СНГ о взаимодействии в области обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах.