Троллинг оппонента в суде обернулся для московского юриста штрафом
Арбитражный суд впервые оштрафовал юриста за троллинг оппонента на 2 тысячи рублей
Арбитражный суд впервые оштрафовал юриста за троллинг оппонента на 2 тысячи рублей. Обложка © Freepik
Московский арбитражный суд впервые оштрафовал представителя одной из сторон за неуважительные высказывания в адрес оппонента. Прецедент случился в деле о банкротстве одной из страховых компаний.
По данным РИА "Новости", в письменном отзыве юрист использовал такие выражения, как "вызывает лишь сожаление, что основы познавательной активности у отдельных молодых юристов направлены лишь к поисковым машинам в сети Интернет", "однако это всего лишь голословное утверждение лица с едва оконченным высшим юридическим образованием, не имеющего опыта экономической деятельности" и другие.
В свою очередь, обратная сторона попросила суд оштрафовать юриста за подобные высказывания, так как они противоречат адвокатской этике. В результате позволившего троллинг адвоката признали виновным в неуважении к суду и участникам процесса. Ему назначен штраф в размере двух тысяч рублей.
Как пояснил представитель юридической фирмы "Рустам Кураев и партнёры" Данила Семёнов, ранее в подобных случаях штрафы не назначались. Теперь же выводы суда о назначении штрафа могут стать практикообразующими и способствовать установлению более уважительной и деловой атмосферы.
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