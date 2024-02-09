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9 февраля, 15:57

Врач рассказала, какая хитрость с тарелками поможет похудеть

Терапевт Серебрякова призвала есть из небольших тарелок для контроля веса

Для поддержания веса в норме важно следить за объёмом пищи, а не переедать помогут тарелки небольшого диаметра. Об этом в преддверии Всемирного дня больного, 11 февраля, рассказала врач-терапевт, кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова.

"Контроль веса играет важную роль в поддержании здорового образа жизни. Для того чтобы следить за весом, важно контролировать количество приёмов пищи, использовать тарелки небольшого диаметра", — отметила она в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, избыточный вес приводит к ожирению, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, артриту, а также повышает риск развития определённых видов рака. Врач напомнила о важности правильного питания и спорта для здорового образа жизни.

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Ранее Life.ru писал, что должно быть в тарелке, чтобы не толстеть. Так, четверть от содержимого следует отдавать белку.

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Никита Осипов
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