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9 февраля, 17:39

Определены победители конкурса "Пробуждая сердца" памяти Василия Ланового

Жюри III творческого конкурса памяти народного артиста СССР Василия Ланового "Пробуждая сердца" выбрало победителей — ими стали 30 человек из разных регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба "Бессмертного полка России", который является организатором мероприятия.

Определены победители конкурса "Пробуждая сердца" памяти Василия Ланового. Видео © Предоставлено Life.ru

Как отметила руководитель исполкома "Бессмертного полка России" Наталья Шадрина, в этом году внимание конкурсантов было акцентировано на таких понятиях, как гражданственность, патриотизм, любовь к Родине. По её словам, огромное число заявок показало, что эти понятия вызвали особый отклик, особенно у молодёжи.

"Это ещё раз показывает, что любовь к родной стране, гордость за её победы и исторические свершения являются побудительным мотивом к творчеству и созвучны настроению молодого поколения россиян", — сказала Шадрина.

На участие в конкурсе россияне прислали более 17 тысяч заявок со всей страны — от Чукотки до Калининграда. О том, как распределились места победителей в 10 отдельных номинациях, станет известно во время церемонии награждения, которая пройдёт в Москве 20 февраля.

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Ранее Life.ru сообщал, что "Бессмертный полк" показал картину с мозаикой из фото героев битвы за Москву. На полотне художника Алексея Крюкова лица двадцати реальных солдат, снимки которых прислали участники конкурса "Мой дед сражался за Москву".

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Предоставлено Life.ru

Наталья Исакова
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