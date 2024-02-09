"Праздник весны": В Китае наступил год Зелёного Деревянного Дракона
В Китае наступил Новый год по лунному календарю
В Китае наступил Новый год по лунному календарю, который пройдёт под знаком Зелёного Деревянного Дракона. Торжества будут длиться до 17 февраля. Праздник жители Поднебесной встретили с размахом.
Новогоднее световое шоу в Пекине в честь года Зелёного Деревянного Дракона. Видео © X / MApodogan
По мнению китайцев, в день праздника происходит пробуждение природы и оживает земля. Новый год жители КНР также называют "праздником весны" (Чуньцзе), который символизирует стремление к лучшей жизни.
В последние годы в мегаполисах, в том числе в Пекине и Шанхае, действует запрет на взрывы фейерверков в новогоднюю ночь. Местные власти ввели ограничение, чтобы избежать пожаров и травм среди населения. Тем не менее на окраинах больших городов и в небольших населённых пунктах люди по-прежнему взрывают петарды в честь праздника.
А накануне президент России Владимир Путин по телефону поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с наступающим китайским Новым годом. Кроме того, главы государств подвели итоги развития всеобъемлющего партнёрства России и КНР, а также стратегического взаимодействия за последний период.
Кадр из видео X / MApodogan