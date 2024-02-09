Регион

Уведомления отключены

9 февраля, 17:51

"Праздник весны": В Китае наступил год Зелёного Деревянного Дракона

В Китае наступил Новый год по лунному календарю

В Китае наступил Новый год по лунному календарю, который пройдёт под знаком Зелёного Деревянного Дракона. Торжества будут длиться до 17 февраля. Праздник жители Поднебесной встретили с размахом.

Новогоднее световое шоу в Пекине в честь года Зелёного Деревянного Дракона. Видео © X / MApodogan

По мнению китайцев, в день праздника происходит пробуждение природы и оживает земля. Новый год жители КНР также называют "праздником весны" (Чуньцзе), который символизирует стремление к лучшей жизни.

В последние годы в мегаполисах, в том числе в Пекине и Шанхае, действует запрет на взрывы фейерверков в новогоднюю ночь. Местные власти ввели ограничение, чтобы избежать пожаров и травм среди населения. Тем не менее на окраинах больших городов и в небольших населённых пунктах люди по-прежнему взрывают петарды в честь праздника.

А накануне президент России Владимир Путин по телефону поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с наступающим китайским Новым годом. Кроме того, главы государств подвели итоги развития всеобъемлющего партнёрства России и КНР, а также стратегического взаимодействия за последний период.

Что нельзя делать на Китайский Новый год 10 февраля, чтобы не разгневать Зелёного Дракона
Что нельзя делать на Китайский Новый год 10 февраля, чтобы не разгневать Зелёного Дракона
Обложка ©

Кадр из видео X / MApodogan

Наталья Исакова
  • Новости
  • Китай
  • Праздники
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров