"Праздник весны": В Китае наступил год Зелёного Деревянного Дракона

В Китае наступил Новый год по лунному календарю, который пройдёт под знаком Зелёного Деревянного Дракона. Торжества будут длиться до 17 февраля. Праздник жители Поднебесной встретили с размахом.

Новогоднее световое шоу в Пекине в честь года Зелёного Деревянного Дракона. Видео © X / MApodogan

По мнению китайцев, в день праздника происходит пробуждение природы и оживает земля. Новый год жители КНР также называют "праздником весны" (Чуньцзе), который символизирует стремление к лучшей жизни.

В последние годы в мегаполисах, в том числе в Пекине и Шанхае, действует запрет на взрывы фейерверков в новогоднюю ночь. Местные власти ввели ограничение, чтобы избежать пожаров и травм среди населения. Тем не менее на окраинах больших городов и в небольших населённых пунктах люди по-прежнему взрывают петарды в честь праздника.