Регион

Уведомления отключены

9 февраля, 16:00

Что нельзя делать на Китайский Новый год 10 февраля, чтобы не разгневать Зелёного Дракона

Встречайте Новый год по-китайски с Life.ru! Узнайте, как привлечь удачу и не разозлить Зелёного Дракона. Простые советы для волшебного праздника уже ждут вас.

Китайский Новый год — это не просто праздник, это целая вселенная удивительных традиций, магических верований и, конечно, строгих запретов. В 2024-м мы встречаем год Зелёного Деревянного Дракона — существа могущественного и благородного. Но, чтобы год прошёл под знаком удачи и процветания, стоит знать, что категорически нельзя делать в этот особенный день.

1. Нельзя встречать год Дракона с долгами

Секреты удачи в год Дракона: советы к празднованию. Фото © Shutterstock

Секреты удачи в год Дракона: советы к празднованию. Фото © Shutterstock

Первое правило — никаких долгов. По традиции в канун Нового года китайцы стараются избавиться от всего лишнего, в том числе и от долгов. Начинать год с чистого листа — это значит привлечь удачу и избежать ненужных забот.

2. Отмечаем Китайский Новый год 10 февраля в кругу близких, но без ссор

Празднование не обходится без встреч с семьёй и друзьями, пышных мероприятий, фейерверков и маскарадов. В этом калейдоскопе событий важно помнить о вежливости и уважении к ближним. Ссоры и конфликты в этот период могут привлечь неудачу на весь предстоящий год.

3. 10 февраля нельзя быть унылым и пресным

Зелёный Дракон на пороге: что нельзя делать на Китайский Новый год. Фото © Shutterstock

Зелёный Дракон на пороге: что нельзя делать на Китайский Новый год. Фото © Shutterstock

Любители пижам и домашнего уюта, возьмите на заметку: встречать Китайский Новый год нужно в ярких нарядах. Дракон любит блеск и яркие цвета, такие как зелёный, белый, красный, пурпурный, серебряный, жёлтый и золотой. Тусклые и тёмные тона могут не понравиться этому сверкающему созданию.

Почему новолуние, выпавшее на китайский Новый год 10 февраля, особенное и как исполнить свои мечты
Почему новолуние, выпавшее на китайский Новый год 10 февраля, особенное и как исполнить свои мечты

Строгие запреты: что ещё нельзя делать 10 февраля

Как встретить Китайский Новый год 2024: приметы, традиции, запреты. Фото © Freepik

Как встретить Китайский Новый год 2024: приметы, традиции, запреты. Фото © Freepik

Есть и более строгие табу. К примеру, в первые дни Нового года крайне нежелательно убираться и выбрасывать мусор, чтобы не вынести счастье из дома. Также важно избегать употребления слова "четыре", которое похоже по звучанию на слово "смерть" в китайском языке и может привлечь неприятности.

В этот праздник дарите друг другу улыбки, тепло и радость. Зелёный Дракон — символ новых начинаний, мудрости и силы. Пусть этот год принесёт вам успех во всех начинаниях, гармонию в дом и радость в сердце. Соблюдая эти несложные правила, вы не только избежите недовольства Зелёного Дракона, но и привлечёте благополучие и процветание на весь год.

Ранее Life.ru рассказывал про денежный гороскоп на февраль. Кому из представителей знаков зодиака стоит поберечь свои кровные, чтобы к весне не остаться с пустыми карманами?

Гости из космоса: 5 доказательств, что инопланетяне уже давно среди нас
Гости из космоса: 5 доказательств, что инопланетяне уже давно среди нас
Обложка ©

Shutterstock, © Freepik / Lookstudio

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Мистика
  • Эзотерика
  • Лайфхаки
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров