Что нельзя делать на Китайский Новый год 10 февраля, чтобы не разгневать Зелёного Дракона
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Китайский Новый год — это не просто праздник, это целая вселенная удивительных традиций, магических верований и, конечно, строгих запретов. В 2024-м мы встречаем год Зелёного Деревянного Дракона — существа могущественного и благородного. Но, чтобы год прошёл под знаком удачи и процветания, стоит знать, что категорически нельзя делать в этот особенный день.
1. Нельзя встречать год Дракона с долгами
Секреты удачи в год Дракона: советы к празднованию. Фото © Shutterstock
Первое правило — никаких долгов. По традиции в канун Нового года китайцы стараются избавиться от всего лишнего, в том числе и от долгов. Начинать год с чистого листа — это значит привлечь удачу и избежать ненужных забот.
2. Отмечаем Китайский Новый год 10 февраля в кругу близких, но без ссор
Празднование не обходится без встреч с семьёй и друзьями, пышных мероприятий, фейерверков и маскарадов. В этом калейдоскопе событий важно помнить о вежливости и уважении к ближним. Ссоры и конфликты в этот период могут привлечь неудачу на весь предстоящий год.
3. 10 февраля нельзя быть унылым и пресным
Зелёный Дракон на пороге: что нельзя делать на Китайский Новый год. Фото © Shutterstock
Любители пижам и домашнего уюта, возьмите на заметку: встречать Китайский Новый год нужно в ярких нарядах. Дракон любит блеск и яркие цвета, такие как зелёный, белый, красный, пурпурный, серебряный, жёлтый и золотой. Тусклые и тёмные тона могут не понравиться этому сверкающему созданию.
Строгие запреты: что ещё нельзя делать 10 февраля
Как встретить Китайский Новый год 2024: приметы, традиции, запреты. Фото © Freepik
Есть и более строгие табу. К примеру, в первые дни Нового года крайне нежелательно убираться и выбрасывать мусор, чтобы не вынести счастье из дома. Также важно избегать употребления слова "четыре", которое похоже по звучанию на слово "смерть" в китайском языке и может привлечь неприятности.
В этот праздник дарите друг другу улыбки, тепло и радость. Зелёный Дракон — символ новых начинаний, мудрости и силы. Пусть этот год принесёт вам успех во всех начинаниях, гармонию в дом и радость в сердце. Соблюдая эти несложные правила, вы не только избежите недовольства Зелёного Дракона, но и привлечёте благополучие и процветание на весь год.
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