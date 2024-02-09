Лидируют японцы: Названы самые надёжные автомобильные бренды

Американское маркетинговое агентство J.D. Power опубликовало 35-й ежегодный рейтинг надёжности автомобилей — первое место в нём занял Lexus, следом идут Toyota и Buick. В исследовании участвовали только те транспортные средства, которым в 2024 году исполнилось три года (то есть 2021 года выпуска), передаёт портал "Колёса.ру".

На четвёртой строчке разместился Chevrolet, пятым стал Mini, на шестой позиции — Porsche. В десятку надёжных автомобилей также вошли Mazda, Kia, BMW и Dodge. В целом аналитики отмечают, что автомобили на мировом рынке стали менее надёжными. Во многом это связано с внедрением новых мультимедийных систем. На них жалуются в два и более раза чаще, чем на детали и узлы других категорий. Больше всего автовладельцы недовольны подключением к смартфонным интерфейсам (Apple CarPlay и Android Auto) и голосовым управлением.