На Украине избившие "наводчицу ТЦК" подали на неё два заявления в полицию

Жители села Космач Ивано-Франковской области, толпой избившие женщину, заподозрив её в "наводке" ТЦК (украинский военкомат), подали на неё два заявления в полицию. Об этом сообщили местные правоохранители, пишет "Страна.ua".

Одно из обращений направила жительница, которая указала, что побитая наехала ей на ногу. Второе касается публикации пострадавшей видео инцидента. По мнению местных, тем самым женщина унизила их честь и достоинство. Полиция зарегистрировала заявления и проводит проверку.

Как сообщал Life.ru, всё произошло в селе Космач, куда пострадавшая заехала с ребёнком. На обратном пути завязался конфликт: одна женщина засунула биту в окно автомобиля и ударила ребёнка, а вторая в это время держала мать за волосы. Факт нападения с тремя пострадавшими, в том числе одним ребёнком, уже подтвердила полиция. Причиной там назвали "неправдивую информацию, которая распространилась в соцсетях".