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9 февраля, 19:13

На Украине избившие "наводчицу ТЦК" подали на неё два заявления в полицию

Жители села Космач Ивано-Франковской области, толпой избившие женщину, заподозрив её в "наводке" ТЦК (украинский военкомат), подали на неё два заявления в полицию. Об этом сообщили местные правоохранители, пишет "Страна.ua".

На западе Украины жители села избили мать и ребёнка, заподозрив в них агентов ТЦК. Видео © Telegram / Политика Страны

Одно из обращений направила жительница, которая указала, что побитая наехала ей на ногу. Второе касается публикации пострадавшей видео инцидента. По мнению местных, тем самым женщина унизила их честь и достоинство. Полиция зарегистрировала заявления и проводит проверку.

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Как сообщал Life.ru, всё произошло в селе Космач, куда пострадавшая заехала с ребёнком. На обратном пути завязался конфликт: одна женщина засунула биту в окно автомобиля и ударила ребёнка, а вторая в это время держала мать за волосы. Факт нападения с тремя пострадавшими, в том числе одним ребёнком, уже подтвердила полиция. Причиной там назвали "неправдивую информацию, которая распространилась в соцсетях".

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Telegram / "Страна.ua"

Никита Осипов
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