Регион

Уведомления отключены

9 февраля, 20:49

Экс-главу ростовских угольных предприятий Азарова отправили на два месяца в СИЗО

В Москве суд арестовал обвиняемого в мошенничестве крымского бизнесмена Азарова

Экс-гендиректора двух крупных угольных шахт Ростовской области — "Обуховская" и "Донской антрацит" — Дениса Азарова на два месяца отправили в следственный изолятор. Соответствующее решение в пятницу, 9 февраля, принял Басманный суд Москвы.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Азарову Денису Геннадиевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 8 апреля 2024 года", — приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы суда.

Сообщается, что крымского бизнесмена обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями" и ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Арест может быть обжалован в установленный законом срок.

Стало известно, как Блиновская будет расплачиваться за ноготочки в СИЗО
Стало известно, как Блиновская будет расплачиваться за ноготочки в СИЗО

Ранее Life.ru писал, что Центральный районный суд Волгограда отправил под стражу 23-летнюю Алёну Агафонову, которая в 2023 году "трогала" грудь памятника "Родина-мать зовёт!". Теперь девушке предстоит провести следующий месяц в СИЗО.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров