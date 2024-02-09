Экс-главу ростовских угольных предприятий Азарова отправили на два месяца в СИЗО

Экс-гендиректора двух крупных угольных шахт Ростовской области — "Обуховская" и "Донской антрацит" — Дениса Азарова на два месяца отправили в следственный изолятор. Соответствующее решение в пятницу, 9 февраля, принял Басманный суд Москвы.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Азарову Денису Геннадиевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 8 апреля 2024 года", — приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы суда.

Сообщается, что крымского бизнесмена обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями" и ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Арест может быть обжалован в установленный законом срок.