Следовавший к Крыму безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Чёрном море

Украинский безэкипажный катер, следовавший к Крыму, уничтожен в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Около 20:30 мск в юго-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины", — доложили в оборонном ведомстве и добавили, что цель ликвидировали из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.