Следовавший к Крыму безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Чёрном море
Минобороны РФ: Следовавший к Крыму безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Чёрном море
Украинский безэкипажный катер, следовавший к Крыму, уничтожен в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Около 20:30 мск в юго-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины", — доложили в оборонном ведомстве и добавили, что цель ликвидировали из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.
Life.ru ранее сообщал, что минувшей ночью средствами ПВО была предотвращена попытка массированной атаки беспилотников на российские регионы. Как рассказали в Минобороны РФ, над Курской, Брянской и Орловской областями, Краснодарским краем, а также акваторией Чёрного моря было уничтожено и перехвачено 19 дронов.
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