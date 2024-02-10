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9 февраля, 22:43

Самолёт с россиянами на борту вылетел в Москву с Кубы после 19-часовой задержки

Росавиация: Задержанный рейс Nordwind вылетел с Кубы в Москву после задержки

С Кубы в Москву после 19-часовой задержки, вызванной поломкой топливозаправщика, вылетел рейс авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind) с россиянами на борту. Об этом в телеграм-канале написал пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

"Самолёт Воеing 777-200 авиакомпании "Северный ветер" вылетел из Кайо-Коко (Куба) в аэропорт Шереметьево в 20:57 мск", — говорится в сообщении.

Представитель федерального агентства подчеркнул, что с пассажирами работали сотрудники авиакомпании и туроператора. Стоит отметить, что вылет воздушного судна с территории островного государства был запланирован на 18:00 8 февраля по местному времени (02:00 мск 9 февраля).

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Накануне, 9 февраля, стало известно об этом происшествии. Сообщалось, что российские туристы длительное время не могли вылететь с Кубы в Москву из-за неисправного самолёта. В аэропорту находилось более 300 человек, им раздали бутерброды и воду, а после расселили по отелям.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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