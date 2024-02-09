"Хотим домой!": Российские туристы застряли на Кубе из-за неисправности самолёта

Российские туристы уже около семи часов не могут вылететь с Кубы в Москву из-за неисправного самолёта. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Туристы из РФ не могут вылететь с Кубы в Москву из-за неисправности самолёта. Видео © t.me / breakingmash

По его данным, самолёт авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс Кайо-Коко – Москва, должен был вылететь 8 февраля в 18:00 по местному времени. Но затем вылет перенесли на утро 9 февраля. Уточнялось, что лайнер вылетит в 05:40.

Причиной задержки рейса назвали нехватку топлива. Позже сказали, что самолёт неисправен. В аэропорту находятся более 300 человек, им раздали бутерброды и воду. В итоге после того как пассажиры начали сильно возмущаться, им стали выдавать багаж и расселять по отелям. Первыми из аэропорта выпускают людей с детьми.