"Хотим домой!": Российские туристы застряли на Кубе из-за неисправности самолёта
Mash: Туристы из России не могут вылететь с Кубы из-за неисправности самолёта
Российские туристы уже около семи часов не могут вылететь с Кубы в Москву из-за неисправного самолёта. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Туристы из РФ не могут вылететь с Кубы в Москву из-за неисправности самолёта. Видео © t.me / breakingmash
По его данным, самолёт авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс Кайо-Коко – Москва, должен был вылететь 8 февраля в 18:00 по местному времени. Но затем вылет перенесли на утро 9 февраля. Уточнялось, что лайнер вылетит в 05:40.
Причиной задержки рейса назвали нехватку топлива. Позже сказали, что самолёт неисправен. В аэропорту находятся более 300 человек, им раздали бутерброды и воду. В итоге после того как пассажиры начали сильно возмущаться, им стали выдавать багаж и расселять по отелям. Первыми из аэропорта выпускают людей с детьми.
Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании "Россия" успешно сел в Саранске, однако при рулёжке на полосе лайнер въехал в гору снега. На борту судна находились тренеры Татьяна Тарасова, Светлана Соколовская и Алексей Тихонов, которые прилетели на первенство РФ среди юниоров по фигурному катанию. При этом пассажиры спокойно восприняли ЧП, Life.ru публиковал видео их реакции.
t.me / breakingmash