Подоляк озвучил количество участвующих в боевых действиях солдат ВСУ

Из украинской армии, численность которой составляет миллион человек, в боевых действиях активно участвует 200–300 тысяч солдат. С таким утверждением выступил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

Он считает, что по итогам аудита новому главкому ВСУ Александру Сырскому нужно пересмотреть вопрос с помощью справедливой ротации военных.

"Долговременная война имеет признаки истощения... И на фронте кое-кто находится 24/7, чтобы не было разрыва [с теми, кто ещё не воевал] и, безусловно, была правильно построена логистика, подготовка людей, которые пойдут на ротацию и комплектацию, нужно, чтобы ТЦК (военкоматы. — Прим. Life.ru) работали немного иначе... Мобилизация, ротация и демобилизация — это пробел, который нужно решить", — пояснил Подоляк.

Подоляк обратил внимание на то, что мобилизация не может быть одномоментным явлением, она должна происходить постоянно. А тех, кто уже почти 24 месяца находится на фронте, нужно менять.