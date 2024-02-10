Запад уже на протяжении десяти лет пытается разъединить русских и украинцев. Как заявил в интервью РИА "Новости" глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, это всё равно один народ, как бы западные элиты ни пытались убедить всех в обратном.

Политический деятель отметил, что Запад начал стравливать людей друг с другом с 2014 года, когда начались боевые действия на Украине. В какой-то мере, по словам Ганчева, у западных структур это получилось.

Помимо того, собеседник информагентства назвал происходящее сегодня в Незалежной гражданской войной. Он подчеркнул, что, несмотря на это, люди не поменялись и рано или поздно всё встанет на свои места.

"Людей запутали, задурили голову, и нужно время, чтобы, так скажем, "вернуть их в сознание". Но это произойдёт", — заявил Ганчев.