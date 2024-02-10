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9 февраля, 23:33

Глава Харьковской области Ганчев назвал украинцев и русских одним народом

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Обложка © t.me / Говорит Ганчев

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Обложка © t.me / Говорит Ганчев

Запад уже на протяжении десяти лет пытается разъединить русских и украинцев. Как заявил в интервью РИА "Новости" глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, это всё равно один народ, как бы западные элиты ни пытались убедить всех в обратном.

Политический деятель отметил, что Запад начал стравливать людей друг с другом с 2014 года, когда начались боевые действия на Украине. В какой-то мере, по словам Ганчева, у западных структур это получилось.

Помимо того, собеседник информагентства назвал происходящее сегодня в Незалежной гражданской войной. Он подчеркнул, что, несмотря на это, люди не поменялись и рано или поздно всё встанет на свои места.

"Людей запутали, задурили голову, и нужно время, чтобы, так скажем, "вернуть их в сознание". Но это произойдёт", — заявил Ганчев.

Путин назвал украинцев братским народом
Путин назвал украинцев братским народом

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью экс-ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону заявил, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими. Он рассказал историю о бойцах ВСУ, которые, находясь в окружении, отказались сложить оружие, потому что "русские не сдаются".

Алексей Соловьёв
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