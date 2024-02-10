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10 февраля, 00:03

Лавров рассказал о серьёзных угрозах безопасности, с которыми столкнулась Россия

Лавров: Россия сегодня столкнулась с серьёзнейшими угрозами безопасности

Перед Россией на сегодняшний день возникли серьёзные угрозы безопасности, связанные с гибридной агрессией извне. И в этих условиях внешнеполитическая служба вносит собственный вклад в сопровождение СВО, а также в достижение её целей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своём видеообращении по случаю Дня дипломатического работника.

Он подчеркнул, что в этот праздник страна отдаёт должное тем, кто работал в Народном комиссариате иностранных дел, который в годы Великой Отечественной войны защищал независимость страны. Лавров заявил, что подвиг этих людей служит примером и в наши дни, когда "Россия вновь столкнулась с серьёзнейшими угрозами безопасности".

"И сегодня в наших сердцах отзываются болью страдания русских людей Донбасса и Новороссии, жертв бесчеловечного необандеровского режима Владимира Зеленского. В условиях развязанной коллективным Западом гибридной агрессии внешнеполитическая служба вносит свой вклад в дипломатическое сопровождение специальной военной операции и достижение её целей", — сообщил Лавров.

Он обратил внимание на то, что на этом поприще дипломатам часто бывает трудно, так как противники пользуются методами демонизации страны, которые были наработаны столетиями.

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10 февраля в России отмечается День дипломатического работника. Подробнее об этом и других праздниках, отмечаемых сегодня, — в материале Life.ru.

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