Лавров рассказал о серьёзных угрозах безопасности, с которыми столкнулась Россия

Перед Россией на сегодняшний день возникли серьёзные угрозы безопасности, связанные с гибридной агрессией извне. И в этих условиях внешнеполитическая служба вносит собственный вклад в сопровождение СВО, а также в достижение её целей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своём видеообращении по случаю Дня дипломатического работника.

Он подчеркнул, что в этот праздник страна отдаёт должное тем, кто работал в Народном комиссариате иностранных дел, который в годы Великой Отечественной войны защищал независимость страны. Лавров заявил, что подвиг этих людей служит примером и в наши дни, когда "Россия вновь столкнулась с серьёзнейшими угрозами безопасности".

"И сегодня в наших сердцах отзываются болью страдания русских людей Донбасса и Новороссии, жертв бесчеловечного необандеровского режима Владимира Зеленского. В условиях развязанной коллективным Западом гибридной агрессии внешнеполитическая служба вносит свой вклад в дипломатическое сопровождение специальной военной операции и достижение её целей", — сообщил Лавров.

Он обратил внимание на то, что на этом поприще дипломатам часто бывает трудно, так как противники пользуются методами демонизации страны, которые были наработаны столетиями.