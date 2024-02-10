Три украинских беспилотника нейтрализованы над Брянской областью

Силами ПВО над территорией Брянской области нейтрализовано три украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области", — рассказали в оборонном ведомстве.