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10 февраля, 03:45

Три украинских беспилотника нейтрализованы над Брянской областью

Силами ПВО над территорией Брянской области нейтрализовано три украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области", — рассказали в оборонном ведомстве.

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Ранее в Минобороны доложили об уничтожении украинского безэкипажного катера в акватории Чёрного моря, который следовал к Крыму. Цель ликвидировали из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.

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Getty Images / Erik Simonsen

Оксана Попова
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