Три украинских беспилотника нейтрализованы над Брянской областью
Силами ПВО над территорией Брянской области нейтрализовано три украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области", — рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее в Минобороны доложили об уничтожении украинского безэкипажного катера в акватории Чёрного моря, который следовал к Крыму. Цель ликвидировали из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.
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