Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что Москва считает как никогда важным не допустить распространения нацистской идеологии на Украине и забвения подвига советского народа в борьбе с "коричневой чумой". Об этом он заявил на торжественном приёме в вашингтонской дипмиссии по случаю Дня дипломатического работника, куда были приглашены послы ряда бывших советских республик, журналисты и представители организаций соотечественников.

"Сейчас как никогда важно не допустить разрастания неонацистской идеологии, пустившей корни в братской нам стране, пресечь на корню попытки переписать историю и предать забвению память о героическом подвиге советского народа, победившего коричневую чуму", — высказался Антонов.

Он заметил, что российский дипломатический корпус вносит важный вклад в защиту национальных интересов РФ, и подчеркнул, что без суверенитета и безопасности гарантировать условия для внутреннего развития нельзя. Антонов объяснил, что в настоящее время перед нашей страной возникли серьёзнейшие угрозы безопасности на фоне гибридной агрессии извне, а внешнеполитическая служба в этих условиях вносит свой вклад в сопровождение спецоперации на Украине и достижение её целей.

Посол указал на то, что дипломаты вносят вклад в создание глобального пояса добрососедства, в том числе благодаря укреплению взаимодействия со странами ЕАЭС, БРИКС и СНГ.