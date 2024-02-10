Регион

Уведомления отключены

10 февраля, 05:49

Шойгу в ходе поездки в Удмуртию приказал защитить критическую инфраструктуру

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПЛА в Удмуртии

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа по изготовлению БПЛА оборонно-промышленными предприятиями в Удмуртии. В ходе рабочей поездки министр поручил нарастить темпы, количество и качество выпускаемых беспилотников, а также распорядился обеспечить защиту критической инфраструктуры зенитными ракетами "Стрела". Кадры опубликовала пресс-служба военного ведомства.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по созданию БПЛА в Удмуртии. Видео © t.me / Минобороны РФ

"Прошёл год после того, как мы поставили несколько крайне важных и крайне нужных задач. Должен сказать, что большая часть из них решена. Теперь нам надо переходить к следующему этапу — решению поступивших в ходе СВО задач. <...> Задачи непростые: это вопросы ретрансляции, управления и наведения", заявил Шойгу после осмотра продукции предприятия.

Он добавил, что созданные на сегодняшний день мощности российского военно-промышленного комплекса позволяют справляться с большей частью стоящих перед Российской армией вызовов. В частности, речь идёт о противодействии FPV-дронам, РЭБ, применении искусственного интеллекта — все эти задачи уже решаются, остаётся определить темпы, сроки и количество, подытожил министр обороны России.

Шойгу в штабе Объединённой группировки войск показали уничтожение HIMARS и C-300 ВСУ
Шойгу в штабе Объединённой группировки войск показали уничтожение HIMARS и C-300 ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал о том, что Сергей Шойгу посетил с проверкой штаб группировки войск прикрытия государственной границы и отдал распоряжение о выделении воинским подразделениям дополнительных разведывательных и ударных средств. Помимо того, он прибыл в штаб Объединённой группировки войск, где командиры доложили ему о текущем положении дел в зоне проведения специальной военной операции.

Обложка ©

t.me / Минобороны РФ

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика России
  • Военная техника
  • Политика
  • Наука и Технологии
  • Удмуртская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров