Шойгу в ходе поездки в Удмуртию приказал защитить критическую инфраструктуру

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа по изготовлению БПЛА оборонно-промышленными предприятиями в Удмуртии. В ходе рабочей поездки министр поручил нарастить темпы, количество и качество выпускаемых беспилотников, а также распорядился обеспечить защиту критической инфраструктуры зенитными ракетами "Стрела". Кадры опубликовала пресс-служба военного ведомства.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по созданию БПЛА в Удмуртии. Видео © t.me / Минобороны РФ

"Прошёл год после того, как мы поставили несколько крайне важных и крайне нужных задач. Должен сказать, что большая часть из них решена. Теперь нам надо переходить к следующему этапу — решению поступивших в ходе СВО задач. <...> Задачи непростые: это вопросы ретрансляции, управления и наведения", — заявил Шойгу после осмотра продукции предприятия.

Он добавил, что созданные на сегодняшний день мощности российского военно-промышленного комплекса позволяют справляться с большей частью стоящих перед Российской армией вызовов. В частности, речь идёт о противодействии FPV-дронам, РЭБ, применении искусственного интеллекта — все эти задачи уже решаются, остаётся определить темпы, сроки и количество, подытожил министр обороны России.