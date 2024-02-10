Счета Филиппа Киркорова заблокировали в трёх банках
SHOT: ФНС заблокировала счета Киркорова в трёх банках из-за долга в 47 тысяч
Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Счета российского певца Филиппа Киркорова в трёх разных банках оказались заблокированы по решению ФНС. Похоже, что причина в задолженности перед налоговой в 47 тысяч рублей, сообщает SHOT.
По сведениям канала, точная задолженность поп-короля составила 47 043,91 рубля. Вероятно, она появилась из-за неоплаты страховых взносов.
Ранее Life.ru писал о том, что Киркоров вновь появится на российских экранах после скандала с "голой" вечеринкой", которую устроила блогерша Настя Ивлеева. Музыканта можно будет увидеть в качестве жюри в пятом сезоне шоу "Маска" на телеканале НТВ.