Счета Филиппа Киркорова заблокировали в трёх банках

Счета российского певца Филиппа Киркорова в трёх разных банках оказались заблокированы по решению ФНС. Похоже, что причина в задолженности перед налоговой в 47 тысяч рублей, сообщает SHOT.

Ранее Life.ru писал о том, что Киркоров вновь появится на российских экранах после скандала с "голой" вечеринкой", которую устроила блогерша Настя Ивлеева. Музыканта можно будет увидеть в качестве жюри в пятом сезоне шоу "Маска" на телеканале НТВ.