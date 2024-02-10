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10 февраля, 07:20

Счета Филиппа Киркорова заблокировали в трёх банках

SHOT: ФНС заблокировала счета Киркорова в трёх банках из-за долга в 47 тысяч

Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Счета российского певца Филиппа Киркорова в трёх разных банках оказались заблокированы по решению ФНС. Похоже, что причина в задолженности перед налоговой в 47 тысяч рублей, сообщает SHOT.

По сведениям канала, точная задолженность поп-короля составила 47 043,91 рубля. Вероятно, она появилась из-за неоплаты страховых взносов.

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Ранее Life.ru писал о том, что Киркоров вновь появится на российских экранах после скандала с "голой" вечеринкой", которую устроила блогерша Настя Ивлеева. Музыканта можно будет увидеть в качестве жюри в пятом сезоне шоу "Маска" на телеканале НТВ.

Юрий Лысенко
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